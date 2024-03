L’assassino di Noemi Durini ottiene di nuovo la semilibertà Ad agosto fu trovato ubriaco alla guida

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024)dipotrà lasciare diil carcere per andare a lavorare. Lucio Marzo, il fidanzato reo confesso per l’omicidio della 16enne, uccisa il 3 settembre del 2017 a Castrignano del Capo, ha diottenuto la possibilità di trascorrere alcune ore all’esterno del penitenziario Bancali di Sassari, dove sta scontando la condanna definitiva a 18 anni e 8 mesi di reclusione stabilita al termine di un processo con rito abbreviato. Il via libera è arrivato a distanza di cinque mesi dsospensione del beneficio da parte del Tribunale di sorveglianza per essere statodi un’auto, che non era autorizzato are, e per giunta sotto l’effetto di alcol. La notizia colse di sorpresa ...