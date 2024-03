L' artista torna a parlare del mieloma multiplo e della necessità di trasformare il dolore fisico in musica

(Di giovedì 7 marzo 2024) Dopo due anni di cure e terapie contro ilGiovanni Allevi èto a esibirsi dal vivo a Sanremo. Impegnato in un tour, ha trovato il tempo di raccontare di sé emalattia a Bruno Vespa in Cinque Minuti, trasmissione andata in onda ieri dopo il Tgsera. «Colgo i donivita molto più di prima», ha detto, spiegando come trasformi ilin. Giovanni Allevi, ...

Lo street artist italiano Jorit parla con Putin e gli chiede una foto insieme: Roma, 7 mar. – Lo street artist napoletano Jorit ha partecipato al Festival della Gioventù a Sochi e durante il suo intervento ha elogiato il presidente russo Vladimir… Leggi ...informazione

Jorit ospite di Vladimir Putin in Russia, lo street artist di Napoli: "Qui per dimostrare che sei umano": Da street artist a "ponte" tra l'Italia e il presidente russo Putin Jorit, per l'anagrafe Ciro Cerullo, è uno street artist napoletano e nelle ultime ore è… Leggi ...informazione

A Salemi torna in scena l’esilarante commedia “E comu semu ricchi e ‘unni lu sapi nuddu”: In occasione della festa di San Giuseppe che si terrà a Salemi nel mese di marzo e che, come ogni anno riunisce arte, musica, narrazione e laboratori, la frater ...castelvetranonews