L’app mobile di Wikipedia modifica finalmente l’estetica dei widget

Buone notizie per gli utenti Kena Mobile che desiderano sfruttare il servizio Restart . Scopriamo tutti i dettagli L'articolo Il servizio Restart sbarca ... (tuttoandroid)

La app Ghisa Mobile voluta dal Comune di Milano per inviare in maniera digitale i verbali agli automobilisti indisciplinati non è affidabile, perché piena di ... (lanotiziagiornale)