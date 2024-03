L' Antimafia non serve più | intanto ha ucciso il diritto

(Di giovedì 7 marzo 2024) L'apparato che tutta Europa invidia (e non adotta) è diventato un "mostro giudiziario" fuori controllo

Il procuratore: “La nostra banca dati non è un buco nero, ma le Sos sono uno strumento essenziale per la lotta al riciclaggio” (repubblica)

Perugia, 6 marzo 2024 – "Non mi pare l'iniziativa di un singolo ufficiale , ipoteticamente infedele” . In questi termini il procuratore Antimafia e ... (quotidiano)

Roma, 6 marzo 2024 – “Ho chiesto di essere ascoltato affinché vengano colti i fatti e i problemi e per allontanare il pericolo di disinformazione, di ... (ilfaroonline)

Le condotte attribuite al sottotenente della Guardia di Finanza, Pasquale Striano – accusato di oltre ottocento Accessi abusivi in cui “spiava” politici e vip ... (ilfattoquotidiano)

La clamorosa vicenda degli accessi abusivi agli archivi digitali della Direzione Nazionale Antimafia, per cui sarebbero indagati un sottufficiale e un ... (linkiesta)

Tragedia in Sicilia, giovane dottoressa cade dal settimo piano e muore: Purtroppo, a seguito della caduta da un'altura così elevata, per la giovane non c'è stato nulla da fare ed è deceduta sul colpo. Un dolore profondo e un immenso cordoglio hanno invaso colleghi, amici ...tp24

I fatti del 7 Marzo: missile vicino Zelens’kyj, morti nel mar Rosso, Haley si ritira: E' il 7 Marzo 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani. • L’esercito russo ha rischiato di uccidere Zelens’kyj e il premier greco Mitsotakis. I due erano a Odessa ...tp24

Inchiesta dossieraggio, Paita (Italia Viva): "Ora tocca a De Raho. È lui che deve darci delle spiegazioni": Roma, 7 marzo 2024 – “Il procuratore Melillo ha detto che solo dopo il suo avvento sono state cambiate le regole del sistema. Per questo vogliamo sentire Federico Cafiero De Raho". La senatrice Raffae ...quotidiano