L’annuncite di Tony Khan diventa contagiosa | gli Young Bucks faranno un “grande annuncio” a Dynamite

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 7 marzo 2024) La card della season premiere disi ingrandisce: reduci da una pesante sconfitta a Revolution, glisaranno comunque presenti stanotte, ma non per lottare. Diagnosi: annuncite cronica Pare, invece, che gli EVP’s abbiano unda fare. Una tattica presa in prestito direttamente da. Non resta che attendere per scoprire cos’avranno pianificato questa volta. See you tonight on #AEW! pic.twitter.com/f54FFGTFNl— Matthew & Nicholas Jackson (@) March 6, 2024