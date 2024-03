L' amore non va in vacanza | Kate Winslet conferma | L' accento inglese di Robert Downey Jr al provino era brutto

(Di giovedì 7 marzo 2024) La protagonista di The Regime - Il palazzo del potere hato le frasi diJr. della scorsa estate. L'estate scorsa,Jr. dichiarò di aver partecipato alper L'non va in, commedia romantica diretta da Nancy Meyers nel 2006. Secondo la star Marvel, l'audizione andò male perchécriticò il suobritannico. Ospite al Tonight Show,hato a Jimmy Fallon l'aneddoto. Anche il presentatore partecipò al casting per il ruolo che poi venne assegnato a Jack Black:"Lo ricordo estremamente bene, davvero. Ci dissero che era solo una lettura, una lettura divertente della sceneggiatura. Non sapevo ...

Alba Parietti: «Amo Fabio Adami come una ragazzina, ma non ci sposiamo»: Alba Parietti ha ritrovato l'amore con Fabio Adami. La showgirl, però, ha svelato che non covoleranno a nozze: «Io e Fabio non ci sposiamo. Stiamo insieme da due anni e ci amiamo moltissimo. A lui ...corriereadriatico

Elisabetta Canalis, super topless in spiaggia a Miami: amore a gonfie vele con il fidanzato Georgian Cimpeanu FOTO: Botta d'amore. O meglio calci, pugni, baci e un super topless sulla spiaggia di Miami dove Elisabetta Canalis e il suo fidanzato Georgian Cimpeanu, tre volte campione del mondo ...leggo

Rai1: Laura Morante fa rivivere Alda Merini in "Folle d'amore": Il film tv andrà in onda in prima serata giovedì 14 marzo. Un tassello importante nella narrazione, anche letteraria, che Rai Fiction e il servizio pubblico stanno facendo del Novecento è rappresentat ...primapaginanews