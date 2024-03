Lamantini orfani tornano in libertà dopo 3 anni di riabilitazione

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di giovedì 7 marzo 2024) Le tre orfane, chiamate Calliope, Soleil e Piccolina, sono arrivate unal’altra all’ospedale deidi ZooTampa. La più piccola pesava solo 44 libbre, anziché 65 libbre come idovrebbero pesare alla nascita. Una storia di sopravvivenza Nel 2021, un anno difficile per idella Florida a causa dell’inquinamento delle acque e delle minacce ambientali. Nessuno sa cosa sia successo alle madri dei tre piccoli, salvati sulla costa occidentale della Florida. I tresi sono uniti ad altri animali in, ricevendo cure personalizzate simili a L'articolo proviene da News Nosh.