L’altra donna di Impagnatiello in lacrime | “Soffro ancora per l’aborto | volevo salvare Giulia”

(Di giovedì 7 marzo 2024) In aula per il processo per la morte diTramontano c'è la 23enne con cui il barman aveva una relazione parallela: "lei e il bimbo"

In aula per il processo per la morte di Giulia Tramontano c'è la 23enne con cui il barman aveva una relazione parallela: "Volevo salvare lei e il bimbo" (ilgiornale)

(Adnkronos) – Quando ha conosciuto Alessandro Impagnatiello , l'uomo a processo per l’ Omicidio della compagna Giulia Tramontano , "mi ha detto che era ... (webmagazine24)

Nell’aula del tribunale di Milano è risuonata, stamane, per la prima volta, la voce di Giulia Tramontano uccisa con 37 coltellate dall’ex compagno Alessandro ... (secoloditalia)

8 marzo, sondaggio Swg-Amazon: "Per otto intervistate su 10 ci sono freni allo sviluppo della carriera": “Essere donna nel mondo del lavoro non può e non deve diventare ... e sul ritardo nel raggiungere gli obiettivi professionali è la presenza di figli o altri membri della famiglia che richiedevano ...adnkronos

Cuneo, città della libertà, con la sua prima sindaca donna: "Continuiamo a lottare per i diritti": CUNEO CRONACA - "Ci stiamo avvicinando alla festa internazionale della donna, e anche nel nostro paese e nelle città questa data viene ricordata come un'occasione di incontri, dibattiti e lotte per la ...cuneocronaca

Arresto per atti persecutori a Oristano: Oristano La Polizia ha tratto in arresto un giovane resosi responsabile dei delitti di atti persecutori, percosse e violazione di domicilio ai danni della ex compagna nonché della violazione del divie ...lanuovasardegna