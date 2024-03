L’altra donna di Impagnatiello in lacrime | Mi convinse ad abortire

(Di giovedì 7 marzo 2024) In aula per il processo per la morte di Giulia Tramontano c'è la 23enne con cui il barman aveva una relazione parallela: "Volevo salvare lei e il bimbo"

oggi è prevista la terza udienza del Processo ad Alessandro Impagnatiello per l'omicidio di Giulia Tramontano : testimonia la donna che per mesi ha avuto una ... (fanpage)

Donne impresa in crescita in Sardegna, Dossier 8 Marzo: A questo riguardo i dati a disposizione confermano l’importanza e la centralità di alcune leve fondamentali per un contesto a “favore di donna”: per citarne solo ... Attività dei servizi ...sassarinotizie

8 marzo, da Barilla impegno per l’inclusività di genere dall’azienda alla filiera: Roma, 7 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Promuovere l’inclusione e la parità di genere anche al di fuori della propria organizzazione: nasce così la partnership strategica tra il Gruppo Barilla e Lead Net ...lanuovasardegna

BigMama: “La musica è la mia terapia, racconto i sogni ma anche la malattia”: Bomba a mano è la prima canzone italiana in cui una donna esprime la gelosia in modo esplicito per un’altra donna. “La persona di cui parlo in quel brano ha cercato di sminuirmi agli occhi della mia ...repubblica