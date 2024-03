Lagarde prende le distanze dalla Fed | “Agiremo quando è il momento”

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 7 marzo 2024) La BCE oggi ha confermato tassi di interesse ancora fermi al 4,5% ed un graduale ritiro del Piano pandemico PEEP, di cui continuerà ancora per la prima parte del 2024 a reinvestire i capitali dei titoli giunti a scadenza. Una decisione che l’Istituto di Francoforte ha preso sulla base dei dati analizzati e delle nuove proiezioni macroeconomiche che indicano una rallentamento della crescita ed anche una persistenza di pressioni inflazionistiche di natura interna (salari) Crescita rallenta Gli esperti della BCE hanno rivisto al ribasso la proiezione di crescita per il 2024 allo 0,6%; l’attività economica dovrebbe rimanere moderata nel breve periodo, per poi crescere dell’1,5% nel 2025 e dell’1,6% nel 2026, sostenuta inizialmente dai consumi e in seguito anche dagli investimenti. “I consumatori continuano a frenare gli acquisti – ha spiegato– e le imprese ...