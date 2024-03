La vicenda della Sardegna un colpo per la democrazia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 7 marzo 2024) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 6 febbraio all’internorubrica Spigolature di Ermanno Corsi A parte il calo dei votanti – sensibilmente in meno, rispetto a cinque anni prima, come testimonianzadecrescente fiducia nella politica – il “prima e il dopo” che hanno caratterizzato il recente “rinnovo” del Consiglio regionale sardo, non possono non suscitare grande inquietudine e preoccupazione in quanti hanno a cuore la credibilità e la difesa delle istituzioni democratiche. Si è votato domenica scorsa e dalla mattina di lunedì è incominciato lo scrutinio. Con la rinuncia al voto di quasi 800 mila iscritti, si poteva pensare a uno spoglio abbastanza veloce. Sono trascorsi 8 giorni e ancora non si sa come hanno scelto gli iscritti in 19 sezioni (su 1844 allestite) a nord dell’isola, tra Sassari e la ...