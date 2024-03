La verità | finalmente Nell' ultima puntata di Doc - Nelle tue mani 3 sapremo cosa blocca la memoria di Andrea Che rivedremo da

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 7 marzo 2024) Tutti i nodi vengono al pettine, alla fine. E scopriremo così quale segreto inconfessabile tiene prigioniera ladi Doc. E perché Agnese è così decisa a lasciare il passato nel passato. Stasera in tv va in onda l’di Doc –e te3. Ecco tutte le anticipazioni. La serie tv dei record con Luca Argentero per protagonista saluta i fan con due episodi al cardiopalma. Checi sveleranno il perché di tutti i sotterfugi che hanno caratterizzato questa stagione. Su una prossima, quarta stagione, non ci sono dubbi. Anche senza l’ufficialità e tempistiche certe. Ma gli amanti del dottor Fanti possono consolarsi con una sorpresa. La ...