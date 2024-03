La vera storia del blu oltremare | a inventarlo fu il principe di Sansevero

"Kina e Yuk alla scoperta del mondo", al cinema la storia di due volpi narrate da Benedetta Rossi: Ispirato a una storia vera, l’incredibile racconto di Guillaume Maidatchevsky concede ampio spazio all’emozione e all’avventura grazie alle riprese che seguono il più possibile da vicino gli animali ...tgcom24.mediaset

Supersex, la storia di Claudio Tano al centro del primo episodio: La storia di Claudio Tano al centro del primo episodio di Supersex. Scopriamo subito di cosa parla la serie dedicata a Rocco Siffredi.tvserial

Pearl Jam, il vero significato di "Just Breathe". Eddie Vedder: "cosa più vicina ad una canzone d’amore che abbiamo mai fatto": L’origine di Just Breathe è la ricerca interiore che Eddie Vedder ha fatto per la colonna sonora di Into the Wild del 2007, il film di Sean Penn che racconta la storia di Christopher McCandless, il ...virginradio