La Venere degli stracci risorge a Napoli

(Di giovedì 7 marzo 2024) La, opera del maestro Michelangelo Pistoletto, è tornata in piazza Municipio adopo che lo scorso 12 luglio un giovane con problemi psichici, Simone Isaia, aveva dato fuoco all’opera. La nuova, donata dall’artista alla città, è stata realizzata dalle ceneri della precedente ed è infatti "sorretta" dal relitto sopravvissuto alle fiamme. L’opera dunque vuole più che mai essere un simbolo di resistenza, di speranza e di rinascita. Laresterà in piazza Municipio per tre mesi per poi essere collocata definitivamente nella chiesa di San Pietro ad Arem. "Sono molto contento di questa rinascita perché laè veramente un’opera fatta per far rinascere la società – ha sottolineato Pistoletto – ed è dedicata alla rigenerazione ...