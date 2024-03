La Uil | Stato di agitazione all’Asl

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 7 marzo 2024) La Uil Fpl dichiara lodinell’Asl Toscana Nord Ovest e chiede ai vertici di sospendere subito la pronta disponibilità dei lavoratori per i nuovi servizi. Una richiesta firmata dal segretario generale Flavio Gambini che denuncia: "Nessun riscontro alle nostre richieste dopo un anno di confronto". Una scelta che arriva dopo l’incontro che c’èdella segreteria della Uil Fpl con l’azienda sanitaria: "Nonostante in sede di confronto andato avanti per circa un anno il sindacato abbia ripetutamente chiesto modifiche al piano aziendale delle pronte disponibilità, non ha riscontrato nessuna fondamentale apertura. Solo un rimando temporale. Purtroppo ora siamo venuti a conoscenza che quanto avevamo richiesto non ha trovato nessun riscontro. Anzi, in modo assolutamente inadeguato l’Asl ha deciso di dare inizio ...