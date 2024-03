La Svezia entra nella Nato | il benvenuto di Blinken

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) "Benvenuta allacome 32mo Paese membro". Lo afferma il segretario di Stato Antonya fianco del premier svedese Ulf Kristersson. L'ingresso dellamostra la "debacle strategica della Russia", ha affermato. "L'Ucraina si sta battendo per la sua libertà, e per libertà europea", ha aggiunto il premier svedese Ulf Kristersson. "Questo per noi non è la fine di qualcosa, ma l'inizio"", ha osservato Kristersson.