La Svezia entra nella Nato | finita l’attesa Gli Usa | «Ora siamo più forti | per la Russia una débacle»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 7 marzo 2024): lafa parte da oggi della, diventandone così il 32esimo Stato membro. Il Paese scandinavo, per lunghi decenni fedeli alla linea della neutralità, aveva presentato candidatura all’Alleanza atlantica all’indomani dell’invasione russa dell’Ucraina, nel maggio 2022. Al contrario di quello della Finlandia, avviato in parallelo, l’iter di adesione dellasi era fatto nei mesi seguenti particolarmente difficile, per l’opposizione frapposta soprattutto dalla Turchia. Il regime di Recep Tayyip Erdogan voleva in cambio del nulla osta (si puòresolo con il consenso di tutti i Paesi membri) passi indietro molto concreti di Stoccolma sulla protezione data a miltianti curdi del Pkk, che la Turchia considera come ...