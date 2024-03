La storia di Billie | il cane che stimola l’apprendimento degli studenti | “Da quando c’è lui in aula ci divertiamo di più”

La confessione di Billie Eilish: “Ho lasciato un mio ex dopo aver sognato Christian Bale”: Una relazione finita a causa di un sogno. È questa la confessione di Billie Eilish, ventuno anni, nove Grammy, due Golden Globe e un Oscar nel suo palmarès, registrata durante il programma della ...repubblica

ROMA. Al Municipio III, l’8 marzo: “storia di due irriducibili donne attiviste lesbiche. Maria Laura Annibali e Edda Billi”: La redazione 3 Marzo 2024 ROMA. Al Municipio III, l’8 marzo: “storia di due irriducibili donne attiviste lesbiche. Maria Laura Annibali e Edda Billi”2024-03-03T10:36:55+01:00 Archivio, Articoli/News ...womenews

Raye: chi è la cantante inglese che ieri sera ha fatto la storia dei Brit Awards: Trionfo per la giovane Raye, artista complessa e indipendente: ma non è l'unica donna premiata, in una serata tutta al femminile (come era già successo ai Grammy) ...vanityfair