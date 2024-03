La Spagna ha un problema con gli arbitri

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di giovedì 7 marzo 2024) Jesús Gil Manzano è un arbitro internazionale ormai da dieci anni. Volto noto della Liga spagnola e delle coppe europee, nel 2021 ha avuto anche l’onore di arbitrare in Copa America, in una singolare iniziativa di scambio dei direttori di gara tra CONMEBOL e UEFA. Dopo il ritiro di Antonio Mateu Lahoz, che ricorderete sicuramente per la sua prossemica e per il suo ego smisurato, Gil Manzano è l’arbitro più importante del calcio spagnolo, destinato, fino a qualche giorno fa, a rappresentare il Paese ai prossimi Europei. Quella appena trascorsa, però, potrebbe essere la settimana che ha cambiato per sempre la carriera del fischietto. Martedì sera Gil Manzano era stato designato per dirigere la semifinale di ritorno di Copa del Rey tra Real Sociedad e Maiorca a San Sebastián. L’1-1 dei primi novanta minuti non aveva risolto la contesa e così si era arrivati ai supplementari. Al ...