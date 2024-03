La sfida di Menarini | nuovi antibiotici sul modello dei farmaci orfani

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 7 marzo 2024) Provate a mettere in fila 16 miliardi di compresse. Un obiettivo quasi impossibile da immaginare. Ma che nel 2023 ha rappresentato la realtà operativa dei 18 stabilimenti produttivi di, azienda farmaceutica italiana che si apre sempre di più verso il mondo. La crescita dell’azienda farmaceutica La crescita è stata sostenuta da una crescita a volumi con 833 milioni di unità di cui 609 milioni prodotti internamente, pari a un aumento del 9,3%. Queste alcune delle cifre presentata da Lucia Aleotti, azionista e membro del Board di, in un incontro tenutosi a Firenze, città che ospita l’azienda dal 1915. Presente in 140 Paesi nel mondo con filiali, distributori e licenziatari, il gruppo attraverso acquisizioni mirate sta sviluppando un futuro che si muove lungo alcune direttive principali....