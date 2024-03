La scelta di Brando Ephrikian | cosa è successo a Uomini e Donne

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 7 marzo 2024) Oggi, presso gli Studi Elios a Roma, è stata registrata una nuova puntata di: in scaletta ladel tronista. Chi si aspettava i petali rossi però rimarrà deluso. Come riportato da Lorenzo Pugnaloni e ripreso da FanPage, il tronista – infatti – non ha scelto nessuna. Rimasto con Beatriz D’Orsi e Raffaella Scuotto,ha deciso di non fare alcunae di tornarsene a casa da single. “Le due corteggiatrici di, Beatriz D’Orsi e Raffaella Scuotto, si sono presentata in studio, vestite di tutto punto, e secondo la prassi si sono anche accomodate sulle rispettive poltrone rosse, dove hanno potuto assistere anche ai best moments del loro percorso nel dating show condotto da Maria De ...