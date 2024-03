La Roma travolge il Brighton | poker e quarti ipotecati

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il marchio di Daniele De Rossi. Lasurclassa ildell'amico Roberto De Zerbi 4-0 e ipoteca la qualificazione aidi finali d'Europa League. Il risultato della gara d'andata degli ottavi di finale di Europa League è il racconto di un dominio totale della squadra capitolina che, partita a mille all'ora, non ha quasi mai rischiato nulla. Una superiorità disarmante grazie al solito Dybala, a un Lukaku in palla e a un Paredes padrone del centrocampo. Il solito calore dell'Olimpico rende la serata ancor più speciale. De Rossi dà fiducia al suo 4-3-3 col tridente Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Sull'altro fronte, De Zerbi, senza Joao Pedro si affida a Welbeck. Olimpico esaurito e solita atmosfera da brividi per caricare Dybala e compagni. I giallorossi avvertono il calore del pubblico e sfiorano subito il vantaggio al 3'. ...