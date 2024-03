La Roma di De Rossi incanta ancora | il Brighton di De Zerbi travolto 4-0 in un Olimpico di fuoco

(Di giovedì 7 marzo 2024) Unaperfetta, dominante, ma soprattutto irriconoscibile rispetto a qualche mese fa. La squadra giallorossa griffata Daniele Deimpone una lezione di calcio aldi Roberto Dee vince 4-0 l’andata degli ottavi di finale di Europa League, sancendo il definitivo cambio di rotta sul piano del gioco rispetto all’era Mourinho. All’i giallosegnano due reti per tempo (Dybala, Lukaku. Poi Mancini e Cristante) e concedono poco ad unpericoloso soprattutto con Welbeck, fermato due volte da Mile Svilar, altro prodotto dell’arrivo di DDR sulla panchina. Il match sulla carta era insidioso: ilè abituato a giocare in grandi stadi e all’esordio europeo è uscito imbattuto dal Velodrome e dalla Cruijff Arena, ma ...

La Roma batte 4-0 il Brighton nella gara d'andata degli ottavi di finale di Europa League : dominio totale dei giallo Rossi di De Rossi , serataccia per De ... (fanpage)

Roma Brighton si sfidano per l’andata degli ottavi di Europa League: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All’Olimpico, andrà in scena ... (calcionews24)

EUROPA LEAGUE - Roma-Brighton 4-0, quarti di finale più vicini per De Rossi: Poker show della Roma in Europa League. Nell'andata degli ottavi di finale la squadra di De Rossi travolge 4-0 il Brighton e indirizza nel migliore dei modi il discorso qualificazione in vista del rit ...napolimagazine

Europa League, le pagelle di Roma-Brighton 4-0: gialloRossi perfetti, El Shaarawy uomo ovunque: EUROPA LEAGUE - I voti ai protagonisti della sfida dell'Olimpico. Partita straordinaria della banda di De Rossi. El Shaarawy copre le due fasi in maniera perfet ...eurosport

Roma-Brighton 4-0: De Rossi asfalta De Zerbi, trionfo giallorosso e qualificazione a un passo: EUROPA LEAGUE - Dopo aver eliminato ai rigori il Feyenoord ai playoff la Roma si trova di fronte i Seagulls agli ottavi: De Rossi sfida De Zerbi, tra le sue pri ...eurosport