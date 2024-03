La ricerca di Cnr-Ibfm | “Plastica in acqua e cibo | ingeriamo una carta di credito a settimana”

(Di giovedì 7 marzo 2024) 7 marzo 2024- Le micro e le nano plastiche sono ormai presenti nella nostra vita quotidiana a tal punto da poter essere ingerite o inalate dal nostro organismo. Questo è un fatto risaputo, nella comunità scientifica, e diversi dati di letteratura dimostrano la presenza di particelle di micro e nanolungo l’intera catena alimentare. Frammenti ne sono stati trovati in pesce, carne, frutta e verdura (mele e carote le più contaminate), miele, zucchero, sale e birra. “Si stima che possiamo ingerire da 0,1 a 5 grammi alladi invisibili pezzetti di, un contenuto quasi pari a quello di unadi”. Lo dichiara all’Agenzia Dire la dottoressa Daniela Gaglio, responsabile scientifico dell’Infrastruttura di Metabolomica dell’Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare ...

Il Consiglio nazionale delle ricerche, nell’ambito delle attività del National Biodiversity Future Center (Nbfc) – Spoke8 ‘Open Innovation Development of ... (ildenaro)

Al via la due giorni sul progetto H2IOSC. Degl'Innocenti (Cnr): "L'infrastruttura è un'opportunità unica per rafforzare la centralità del sistema italiano ... (sbircialanotizia)

Tumore della mammella, nuova ricerche Monaldi-Cnr per terapie innovative: Un nuovo progetto di ricerca per curare il tumore alla mammella, che ogni anno colpisce 50mila donne, allo studio dell'ospedale Monaldi e del Cnr ...fanpage

Cnr-Ibfm: Plastica in acqua e cibo, ingeriamo una carta di credito a settimana: "Esposizione acuta e cronica a particelle polistirene fattore rischio tumore colon" Roma - Le micro e le nano plastiche sono ormai presenti nella nostra vita ...etrurianews

Tumore della mammella, nuova ricerca Monaldi-Cnr: onaldi e Cnr insieme per la ricerca contro il cancro della mammella: è partito, infatti, il progetto "Breast Cancer Tissues and Organoids BioBank", una biobanca di nuova generazione per la raccolta, l ...ansa