La rete delle associazioni Corsi di cucito e bicicletta | Anche questa è libertà

(Di giovedì 7 marzo 2024) Unadiper aiutare le donne a uscire dall’isolamento. E a integrarsi. Tahany Shanin, vicepresidente del Centro islamico di via Ghilini, è l’emblema di questo attivismo. Fa parte del direttivo dell’associazione Arcodonna, è ambasciatrice Lilt per diffondere la cultura della prevenzione e con il Centro islamico promuove attività per integrare le donne islamiche. "Oggi le donne islamiche a Monza hanno dei riferimenti che permettono loro di fare tante attività – racconta –. Ogni giovedì e sabato al Centro facciamo il corso di arabo con una sessantina di presenze di media. Per il corso di italiano ci ospitano la Caritas con Spazio Colore, la Cgil con Diritti insieme, il Credi di Cederna, o ancora la parrocchia di San Rocco e altre parrocchie cittadine. Abbiamo rapporti buoni con la società civile e la comunità cattolica, e ...