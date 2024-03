La prevendita OraSì-Virtus Imola

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il Basket Ravenna comunica che per l’acquisto dei biglietti del derby tra l’e la, che si disputerà al PalaCosta domenica 10 marzo con inizio alle ore 18, i tifosi locali potranno recarsi presso la sede della società (via della Lirica 21) domani dalle 10 alle 12 oppure recarsi alla biglietteria del PalaCosta il giorno della partita. I sostenitori imolesi, a cui verrà riservato un settore della Tribuna Piccola con ingresso dedicato, non avranno accesso all’acquisto diretto in sede o alle biglietterie: per loro è stato riservato il circuito VivaTicket. I prezzi: 12 euro biglietto intero, 7 biglietto Under 18 e universitari. Per info: 0544-450598 - [email protected]