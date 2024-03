La Polizia locale di Napoli bonifica le strade da veicoli abbandonati

(Di giovedì 7 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDue operazioni didel territorio dasu aree pubbliche sono state condotte dagli agenti del Nucleodelladi. Nel corso della prima, in zona Soccavo-Pianura, sono stati prelevati dieci autoed un motoveicolo. Nel corso della seconda, che ha interessato il quartiere Barra in collaborazione con il personale della Unità Operativa San Giovanni, è stato rinvenuto e restituito al legittimo proprietario un veicolo rubato e sono stati prelevati uno scooter e 22 auto abbandonate. Altre due autovetture sono state prelevate perché sprovviste di assicurazione e un ulteriore veicolo è stato rimosso perché in sosta sul marciapiedi. L'articolo ...

