La poesia del rispetto | incontri di bellezza

(Di giovedì 7 marzo 2024) Bergamo. Dopo ventidue anni dal femminicidio di Paola Mostosi, avvenuto in provincia di Bergamo, la sorella Cristina con la sua associazione Le Iris di Trebecco organizza una rassegna che propone una mostra d’arte, presentazioni di libri, laboratori, incontro con psicologi, giornalisti e operatori: tutto per promuovere la cultura dele del consenso, coltivare, superare finalmente la violenza contro le donne. L’iniziativa ha il patrocinio della Provincia di Bergamo e prevede tre settimane di appuntamenti, organizzati proprio in collegamento con la giornata dell’8 marzo. Eccoli nel dettaglio: il tutto si svolge dal 5 al 24 marzo a Bergamo. È stata inaugurata una mostra che riunisce artisti di diverse età (dai 18 ai 92 anni) e diversi background culturali, invitati a realizzare un’opera ispirata dalle iris barbate ereditate da mio papa ...