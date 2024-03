La nuova vita di Fiorella Pierobon | “A 45 anni lasciai la TV | oggi mi dedico alla pittura”

«Vado in giro da militante senza voler nulla in cambio»In missione per conto del Pd: «Vado in giro da militante senza voler nulla in cambio» (roma.corriere)

Ivan Gazidis , ex amministratore delegato del Milan , è pronto per una nuova avventura. Sarà presidente di un ex stella della Serie A (pianetamilan)

Eli Lilly promuove un manifesto condiviso per l’Europa, per affrontare sfide future: La nostra nuova partnership con l’Europa per il potenziamento della ... migliorando così la qualità della vita delle persone”, ha affermato Federico Villa, associate vice president Corporate Affairs & ...milanofinanza

Papa: Tv2000, in diretta “24 ore per il Signore” con la celebrazione penitenziale: Tv2000, domani venerdì 8 marzo alle ore 16.30, trasmette in diretta dalla parrocchia romana di San Pio V all’Aurelio l’iniziativa ‘24 ore per il Signore’ con la celebrazione penitenziale presieduta da ...toscanaoggi

Torna la Fiat Uno Ecco come potrebbe essere l'erede della mitica city car: Negli scorsi giorni Fiat ha presentato i nuovi concept Mega Panda ... è che alla fine quel nome verrà utilizzato solamente qualora Fiat decidesse di ridare vita alla storica city car, venduta in ...auto.everyeye