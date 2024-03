La notte del nostro corpo

(Di giovedì 7 marzo 2024) In noi c’è un centro nervoso che non dorme mai, è’ sempre sveglio e attivo. Si chiama ipotalamo e governa le nostre funzioni vitali come il battito cardiaco, la temperaturarea, ilprofilo ormonale…il ritmo del sonno e della veglia. Nellatendiamo a svegliarci ogni due ore in relazione alle fasi del sonno, con i suoi sogni. Sonno, veglia, sogni…sono regolati dall’ipotalamo e dal sistema nervoso autonomo che ci tengono in vita mentre dormiamo, e non abbiamo coscienza del. Dentro di noi esiste una “altra persona” che gestisce le nostre funzioni vitali. Nellail cuore rallenta il suo battito, verifica i liquidi circolanti nel sangue e nell‘intero organismo. Il cuore produce un ormone che gestisce il volume di acquarea. Si chiama ...

Da L’Esorcista a Harry Potter, Emma – The Sleep Company ha stilato la lista dei letti più famosi della storia del cinema, e in occasione degli Oscar , ha ... (periodicodaily)

Intercettazioni telefoniche e riprese video ricostruiscono i movimenti del pusher Monique e delle studentesse durante i festini a base di sesso e droga in via ... (torino.repubblica)

Meglio boxer o slip per la salute: Meglio slip o boxer per gli uomini Non è solo un fattore estetico, ma importante per la salute dei testicoli, per evitare dermatiti e per la fertilità.gazzetta

Il mare molto caldo e l’aria fredda sono le cause del temporale che arriva un mese prima. Ecco cosa è successo martedì in Liguria: Genova – Le strade di Boccadasse trasformate in lingue bianche dai chicchi di grandine dell’altra sera, una notte illuminata da uno spettacolo di fulmini. E le immagini del ristorante-albergo sul ...ilsecoloxix

Aversa, ruba pc all'IP “Conti”, preso e condannato: «Un arresto dopo dieci raid»: Convalida dell'arresto e condanna ad un anno di reclusione per il ventiseienne che nella notte di ieri è stato sorpreso all'interno dell'istituto professionale ...ilmattino