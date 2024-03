La mostra sull’arte ferita 80 anni dopo le bombe

Arezzo,1 marzo 2024 – Donne nell’arte e donne in viaggio attraverso la fotografia è la scelta dell’Amministrazione Comunale di Capolona per celebrare la ... (lanazione)

Dopo le polemiche sull’impostazione dell’esposizione sulla pittrice secentesca, in corso a Palazzo Ducale, a Genova, un primo passo dei curatori in direzione ... (genova.repubblica)

Dopo le polemiche sull’impostazione dell’esposizione sulla pittrice secentesca, in corso a Palazzo Ducale, a Genova, un primo passo dei curatori in direzione ... (genova.repubblica)

Troppo spazio, troppa enfasi, dicono, allo stupro che subì, ma non seppellì nel silenzio. Ma così non c'è via d'uscita: se racconti, rinchiudi l'artista ... (huffingtonpost)