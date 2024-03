La moglie di Navalny sfida lo zar L’appello a presidiare i seggi | Usate il voto per boicottare Putin

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Mezzogiorno contro. È la nuova iniziativa del teamcontro il presidente russo Vladimir. Le speranze è che si trasformi in un mezzogiorno di fuoco per il capo del Cremlino. Ad annunciarlo è stata Yulia Navalnaya, in un video postato sui social Instragram e X. La vedova del dissidente morto lo scorso febbraio in una colonia penale oltre il circolo polare articolo, ha chiamato idealmente a raccolta tutte le persone che hanno creduto al messaggio di Alexei. L’appuntamento, per tutti, è davanti al proprioo elettorale a mezzogiorno domenica 17 marzo. Una vera e propria manifestazione di protesta in sede elettorale. Dove si va a votare controsecondo la logica dello smart voting, per la quale bisogna votare il candidato che può nuocere di più al ...