La Megabox prende il Bisonte per il corna | 3-0 a Firenze

(Di giovedì 7 marzo 2024) ILVALLEFOGLIA 3 IL: Battistoni, Alsmeier 15, Mazzaro 8, Kipp 2, Ishikawa 6, Graziani 2; Leonardi (L), Montalvo 1, Ribechi, Kraiduba 14, Acciarri 3, Lazic. Non entrate: Fabbri, Agrifoglio. All. Parisi.VALLEFOGLIA: Aleksic 10, Mingardi 12, Giovannini 8, Mancini 5, Dijkema, Degradi 20; Panetoni (L), Grosse Scharmann, Kosheleva, Cecconello. Non entrate: Provaroni, Kobzar, Gardini. All. Pistola. Arbitri: Brancati e Verrascina. Parziali: 15-25, 28-30, 24-26. Enorme passo verso i playoff. Lafirma il colpaccio acontro ile a tre giornate dalla fine è a un soffio dalla qualificazione al suo primo playoff di Serie A della storia della società. Un successo che vale tanto perché strappato a una diretta ...