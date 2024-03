La location italiana del film con Timothée Chalamet e Zendaya

Manca poco più di un mese alla Supercoppa Italiana ma dalla Lega Serie A ancora manca l’ufficialità di date e programma. L’ Inter è furiosa per questo ... (inter-news)

Nozze all'italiana: vigne e borghi, sempre più stranieri arrivano qui per sposarsi. Roma, l'idea: matrimoni all'ombra del Colosseo: Vigne, castelli, residenze storiche, borghi. E pure barche e stabilimenti balneari. Ascolta: Irpef più leggera per i redditi medi: la riforma. Ed è boom delle ...ilgazzettino

Nazionale italiana dodicesima ai Mondiali ISA in Puerto Rico: L’Italia del surf guidata da Leonardo Fioravanti conferma il dodicesimo posto agli ISA World Surfing Games 2024 a Porto Rico. Il team azzurro eguaglia lo storico risultato del 2023. Ora occhi puntati ...surfcorner

Altre notizie da non perdere: "Dune - Parte Due" racconta di epiche battaglie nel deserto, feroci complotti intergalattici, giganteschi vermi sotterranei. Ecco dove è stato girato ...viaggi.corriere