La lista completa di tutti i presentatori degli Oscar

(Di giovedì 7 marzo 2024) Si sta avvicinando la notte più importante per il mondo cinematografico americano, la notte. Dopo aver annunciato che Jimmy Kimmel presenterà per la quarta volta, è stata annunciata tutta la lineup diufficiali per i premi. I nomi che sfileranno sul red carpet e all’interno del Dolby Theatre sono tantissimi, a partire da Vanessa Hudgens che viene confermata anche quest’anno per presentare il pre-con le interviste sul red carpet. Inoltre, è stato confermato che tutte le canzoni in gara per il premio di “Miglior canzone originale” verranno eseguite durante la cerimonia. I cantanti saranno: Billie Eilish e Finneas O’Connell, Jon Batiste, Becky G, Scott George e gli Osage Singers, Ryan Gosling e Mark Ronson. Vi ricordiamo che la cerimonia andrà in onda su Rai 1 a partire dalla mezzanotte ...