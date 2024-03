La Lega contro tutti | scatta l’offensiva per il Veneto

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 7 marzo 2024) Dopo i proclami, i fatti: seguire la Liga, o peggio per gli alleati. È laffensiva lanciata dal Carroccio per non mollare il. A partire dai comuni al voto, 309 in tutt... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti