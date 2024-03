La guida definitiva per piegare finalmente bene le magliette

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il modo migliore perleè… appenderle. Sì, potrebbe sembrare contraddittorio - ehm, lo è - ma se siete in cerca della tecnica più efficace per mantenere in condizioni decenti le vostre t-shirt e non sembrare degli scappati-di-casa con addosso tessuti accartocciati come fogli di carta Fabriano, l'unica soluzione è quella di dotarsi di tante - ma proprio tante - grucce. Poi certo, non tutti hanno a disposizione metri quadri di cabina armadio ed è fondamentale fare di necessità virtù, quindi qualche accorgimento si può sempre adottare; e infatti eccoci qui con un rapido, utile ed essenziale vademecum per minimizzare le stropicciature nei cassetti. Prima regola perle: stirare Non si può stropicciare qualcosa che non è mai stato stirato. Se non avete la minima ...