La grande ristrutturazione populista del Pd

(Di giovedì 7 marzo 2024) Questo è un estratto di “La Linea” la newsletter de Linkiesta curata da Francesco Cundari per orientarsi nel gran guazzabuglio della politica e della vita, tutte le mattine – dal lunedì al venerdì – alle sette. Più o meno. Qui per iscriversi. Da diversi giorni Luciano Capone conduce sul Foglio una meritoria battaglia per la verità sul Superbonus 110 per cento e più in generale sul caso delle previsioni di spesa sistematicamente sballate, per decine di miliardi, da parte del ministero e della ragioneria (tema del suo articolo di oggi). Per chi si fosse perso le puntate precedenti, riassumo l’essenziale: il Superbonus, certamente giustificabile nell’emergenza, quando la pandemia rendeva necessarie soluzioni di impatto immediato per far ripartire l’economia, è stato subito trasformato in una sorta di pozzo di San Patrizio (peraltro con il favore dell’intero centrodestra, a cominciare da ...