La giunta Rocca si scorda la delibera per i 100 anni dell’omicidio Matteotti | annullato il bando

(Di giovedì 7 marzo 2024)ilper il finanziamento regionale di iniziative volte a ricordare il centesimoversario dell'omicidio di Giacomo, l'evento che per molti storici segna la svolta del fascismo in un vero e proprio regime. Colpa di un pasticcio istituzionale: lasi èta di fare la

Rocca di Papa | Il Mercato settimanale spostato in via sperimentale in Piazza Claudio Villa dal 15 Marzo: Rocca DI PAPA (attualità) – Le motivazioni della scelta dell’amministrazione. Il borgo perde un altro pezzo di storia sociale Ilmamilio.it Il mercato settimanale si sposta in via sperimentale.ilmamilio

In Lazio si rischia di assistere a una ulteriore limitazione di disponibilità di case popolari: "La Regione Lazio, invece di fantasticare su improbabili spacchettamenti del patrimonio immobiliare o di aumenti di affitto o doppi bandi, impegni risorse economiche e programmi per dare impulso al ru ...ilfattoquotidiano

Francesco Rocca lascia l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Cassino: Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, ha lasciato anticipatamente l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Cassino, suscitando una serie di critiche. La cerimonia, che si è p ...informazione