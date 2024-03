La Giornata mondiale dell’obesità | Il cibo va amato come stile di vita

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 7 marzo 2024) Obesità in crescita a livello globale: una patologia che avanza con il benessere. Secondo l’ultimo monitoraggio di Ats Brescia sulla salute della popolazione infantile, è sovrappeso il 13,6% dei bambini fra i 2 e i 13 anni, mentre il 5,1% è obeso. Sugli adulti non c’è una ricognizione perché la Lombardia non partecipa al Sistema di Sorveglianza Passi dell’Istituto superiore di sanità, ma il dato nazionale parla di un 10% di obesi e di un 43% di adulti in eccesso ponderale. In questo quadro, in occasione della, l’associazione di pazienti bariatrici “La mattina dopo Odv“, ha lanciato a Brescia i laboratori itineranti di cucina e pasticceria dedicati a persone con obesità, pazienti bariatrici e diabetici, che saranno condotti da chef e pasticceri professionisti in giro per l’Italia per un anno intero, ...