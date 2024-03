La Francia e l’abominio dell’aborto

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di giovedì 7 marzo 2024) Roma, 7 mar – Il Parlamento francese, com’é noto, ha introdotto nella Costituzione vigente del 1958, aggiungendo un nuovo comma all’art. 34, il “diritto” all’aborto, o meglio il “diritto”, da parte della donna, di interrompere volontariamente la gravidanza. Ora, va precisato che, nell’ordinamento costituzionale francese, l’aborto é legale giá a partire dal 1975 a seguito dell’entrata in vigore della c.d. “legge Simon Weil” in base alla quale si puó interrompere la gravidanza fino alla fine della quattordicesima settimana o, per ragioni mediche, durante tutta la gestazione. Lae la “pretesa” all’aborto La revisione costituzionale, pertanto, intende “blindare” una sorta di diritto/pretesa dellaall’aborto, precludendo alle fonti primarie di grado inferiore rispetto al Testo fondamentale di abrogare o modificare la legge istitutiva, pena ...