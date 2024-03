La Francia cancella la croce. È uno stupro alla nostra cultura

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 7 marzo 2024) La primavera araba in Occidente di cui oggi parla Costanza Esclapon è un’esagerazione? No, non direi. Basta andare a vedere sulla prima pagina del Corriere della Sera il pezzo di Aldo Cazzullo. È titolato “sulla cupola, l’errore di abolire la” e mi aveva portato a pensare che Cazzullo avesse fatto un pezzo per me interessante e condivisibile. Se poi però leggete il pezzo, scoprite che è soltanto una manifestazione della grandissima conoscenza storica di Cazzullo, ma opinioni di Cazzullo, soprattutto controcorrente rispetto ai woke e i liberal, ce ne sono zero. Quello che succede, e che Cazzullo spiega nel suo articolo, dà il senso di questa primavera araba d’Occidente di cui parla Escalpon. In occasione delle Olimpiadi del 2024 di Parigi, hanno preparato una locandina pubblicitaria in cui c’è Les Invalides, ma dtorre ...