La fine che Zendaya fa in Dune | Parte 2 dice molto dei piani di Denis Villeneuve per Dune | Parte 3

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 7 marzo 2024) -SPOILER ALERT: questo articolo contiene dettagli sue il suo finale- All'indomani dell'arrivo al cinema nel 2021 del primo film digirato da, si è diffuso qualche malumore dovuto alla scarsa presenza dinella pellicola. In effetti l'attrice che interpreta la guerriera Fremen di nome Chani, purattiva nella campagna di marketing, quasi non compariva nel film, se non comedi una visione del Paul Atreides interpretato da Timothée Chalamet, con i due a incontrarsi davvero solo negli ultimi 10 minuti della pellicola. Piccola consolazione per noi e per lei: eraa pronunciare la battuta finale di ...