La Fed nel 2024 taglierà i tassi Ma senza fretta

(Di giovedì 7 marzo 2024) Dopo il rapido ciclo di rialzi attuato fra 2022 e 2023 "riteniamo che il nostro tasso ufficiale sia probabilmente al suo massimo per questo ciclo di irrigidimento" di politica monetaria, ha detto il presidente della Fed Jerome Powell in audizione al Congresso per il rapporto semestrale della banca centrale americana. D’altro canto, la Fed non sembra avere alcunadi allargare i cordoni della borsa: Powell ha detto che non ci sarà un taglio dei"finché non saremo più sicuri che l’inflazione si stia muovendo verso il 2%". Se l’economia evolverà come previsto, Powell prevede che sarà "probabilmente appropriato" iniziare a tagliare nel corso delperò fornire maggiori dettagli sui tempi. Powell ha sottolineato che le prospettive economiche restano incerte e i progressi verso un tasso d’inflazione ...