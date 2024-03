La divisa quotidiana si arricchisce di un nuovo protagonista | raffinato e chic Ampio e a vita alta | i jeans grigi si preparano a rubare la scena

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 7 marzo 2024) Dopo un lungo inverno, in attesa di una primavera mite e frizzante, capita di provare un certo affaticamente nell’aprire l’armadio ogni mattina. Non occorrono, però, stravolgimenti radicali per ridarela guardaroba. Idonna, ad esempio, potrebbero essere un ottimo un buon punto di partenza. L’alternativa al classico denim blu è contraddistinta da un appeal, contemporaneo e versatile, perfetta da sfoggiare da mattina a sera, in outfit formali o in look casual. A, dalla silhouette dritta o ampia, idonna si portano con blazer o maglioncini, top da sera o camicie sartoriali, spaziando tra scarpe e accessori. ...