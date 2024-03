La curiosità Una disciplina nata nel 2500 a c

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il tiro alla fune è uno sport in forte ripresa in Italia grazie alla Figest anche se le sue origini sono remote. Deriva da cerimonie e rituali documentate in Asia, Oceania e America. Connesso alla simbologia delle "forze contrastanti", era praticato in occasione di cerimonie propiziatrici di buon tempo e di abbondante raccolto, e di cerimonie funebri. La documentazione del tiro alla fune come sport risale invece ad un’iscrizione egiziana del 2.500 A.C. Oggi viene praticato su prato (outdoor) e in palestra (indoor) con compagini suddivise in 8 o 6 unità a seconda del peso complessivo della squadra. Ai recenti mondiali di Belfast hanno preso parte diversi atleti lombardi: Carlo Bertarini, Davide Bottani, Rudy Quaini e Matteo Ronconi di Sondrio. A.S.