Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di giovedì 7 marzo 2024) La forte critica dellacontro iUSA Il massimo diplomatico cinese ha espresso disapprovazione per la politica commerciale statunitense, sostenendo lo sviluppo delnonostante le ostilità di Washington. Accuse di soppressione eIl ministro degli Esteri cinese ha accusato gli Stati Uniti di attuare tattiche per sopprimere la, definendo le sanzioni unilaterali americane come “”. Appello alla fiducia e all’equità internazionale Il ministro cinese ha invitato gli Stati Uniti a mostrare fiducia come grande paese e a promuovere l’equità internazionale, criticando il monopolio tecnologico statunitense. Riduzione dell’accesso cinese alla...