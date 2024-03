La Cina aumenta la spesa militare Che è già più alta di quel che dichiara

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 7 marzo 2024) Durante la seconda sessione annuale del quattordicesimo Congresso Nazionale del Popolo, svoltasi il 5 marzo, il governo della Repubblica Popolare Cinese ha annunciato un aumento del 7,2% nel budget destinato alle spese per la Difesa, arrivando ad un ammontare totale di quasi 1.700 miliardi di yuan, pari a circa 236,1 miliardi di dollari, una cifra più che doppia rispetto ala risalente all’ascesa al potere dell’attuale Segretario del Partito Comunista Xi Jinping. Pur non raggiungendol’8% previsto in precedenza, e non godendo degli aumenti percentuali a due cifre di un decennio fa, per il terzo anno consecutivo Pechino registra un aumento superiore ai sette punti percentuali nella propria, facendo cadere nel dimenticatoio il rallentamento registrato in periodo di pandemia: nel 2020 infatti ...