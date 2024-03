La Chiesa greca chiede la scomunica per i deputati dopo la legge sulle nozze gay

Una decisione demoniaca presa da legislatori immorali. Che devono essere ostracizzati finché non si pentiranno. Con queste parole la Chiesa ortodossa greca ... (open.online)

Grecia, la Chiesa ortodossa chiede la scomunica dei deputati che hanno approvato la legge sui matrimoni gay: Il 15 febbraio scorso la Grecia è diventata il 37esimo Paese del mondo a legalizzare i matrimoni gay e le adozioni per le coppie omosessual i. Si tratta del primo paese a tradizione ...ilfattoquotidiano

“Chiesa nostra”, il documentario sui rapporti tra boss e potere religioso: così tra “inchini” e coperture i parroci normalizzarono i clan: “Cosa ha contribuito allo strapotere della mafia Un clima generale, un contesto di connivenze in cui non puoi non pensare all’atteggiamento tenuto dalla Chiesa” ...ilfattoquotidiano

La vendetta della Chiesa ortodossa sul matrimonio gay in Grecia: “Siano scomunicati i deputati che lo hanno votato”: La decisione del Parlamento di riconoscere il matrimonio tra coppie omosessuali è stata definita “demoniaca” dalla Chiesa greco-ortodossa ...repubblica