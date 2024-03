La casa delle solitudini costruita dagli studenti | Prendiamocene cura

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 7 marzo 2024) "Nei momenti di solitudine riesco a mettere ordine dentro di me", scrive uno studente. Per qualcuno la solitudine è un "tabù", per altri "un angolo in cui imparare ad amarsi". Sono gli universitari di Bicocca a rendere visibile il tema, con post-it, collage, fiabe inserite in una costellazione di installazioni che fino a questa sera alle 20 si può visitare al piano meno 1 dell’U6, in piazza dell’Ateneo nuovo. Il progetto èto dalla professoressa Micaela Castiglioni che, insieme alle studentesse e aglidel corso “Educazione degli adulti e degli anziani“, ha esplorato il tema, nelle sue sfumature. Dai progetti d’esame è nata una ““,: c’è il salotto con otto sedie, a rappresentare sia il ...